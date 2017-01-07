podmoskva

podmoskva

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В гостях у сказки: визит к карельскому Деду Морозу Талви Укко
Сегодня мы побывали в сказке, которой мне хочется поделиться с каждым из вас. Добро пожаловать в Вотчину Талви Укко - резеденцию карельского Деда Мороза, где вы познакомитесь с очаровательным голубоглазым "дедушкой", посетите самый большой в стране питомник ездовых собак, с ветерком…
62 comments :
( 62 comments Leave a comment )
cavallo_blu2
2017-01-07 08:06 am (UTC)
Чудесные работы! Сколько труда вложено.
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podmoskva
2017-01-07 11:43 am (UTC)
Да, мне такое не сотворить)
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juliya_lambert
2017-01-07 08:10 am (UTC)
Сколько надо терпения,что бы сделать такую красоту)
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podmoskva
2017-01-07 11:44 am (UTC)
Не знаю, мне всегда такое тяжело давалось, поэтому и не творю)
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tanjand
2017-01-07 08:11 am (UTC)
Боже мой, какая прелесть!)
С Рождеством!
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podmoskva
2017-01-07 11:44 am (UTC)
С Рождеством!
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bushkina
2017-01-07 08:13 am (UTC)
а мы были в Суздале, когда шел там этот фестиваль, но мужа не смогла уговорить посмотреть сходить ((
спасибо за красоту!
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podmoskva
2017-01-07 11:45 am (UTC)
А я теперь загорелась посмотреть фестивальные шедевры! С Рождеством!
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kladez_zolota
2017-01-07 08:39 am (UTC)
Все такие уютные ))
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mihael_uwoo
2017-01-07 08:41 am (UTC)
Какая милота!)
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podmoskva
2017-01-07 11:46 am (UTC)
Как из сказок)
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zhzhitel
2017-01-07 08:48 am (UTC)
Очень хороший и правильный бизнес.
(Reply) (Thread)
podmoskva
2017-01-07 11:46 am (UTC)
Возможно и так, а главное - красивый.
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teannae
2017-01-07 09:31 am (UTC)
Красота! А сколько труда и любви вложено!
С Рождеством!
(Reply) (Thread)
podmoskva
2017-01-07 11:46 am (UTC)
И Вас с Рождеством!
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erivler4
2017-01-07 11:31 am (UTC)
Классные игрушки из лоскутков получаются
(Reply) (Thread)
podmoskva
2017-01-07 11:47 am (UTC)
Игрушки прикольные, особенно подвесные.
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blondzinko
2017-01-07 12:21 pm (UTC)
Эх, не была в Суздале.(

Работы очень понравились. Сколько ж усидчивости!
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podmoskva
2017-01-08 08:18 am (UTC)
Может еще приедете)
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denisanikin
2017-01-07 12:33 pm (UTC)
есть клевые работы )
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podmoskva
2017-01-08 08:19 am (UTC)
Меня такса очаровала)))
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bozirina
2017-01-07 01:11 pm (UTC)
Мне нравится лоскутное шитьё.
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podmoskva
2017-01-08 08:19 am (UTC)
Мне теперь тоже)
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nota_x
2017-01-07 01:21 pm (UTC)
это замечательные традиции)
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podmoskva
2017-01-08 08:20 am (UTC)
Так и есть и здорово, что развивают.
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nati_flame
2017-01-07 01:24 pm (UTC)
Счастливого Рождества! Очень уважаю такое рукоделье
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stabbut
2017-01-07 01:25 pm (UTC)
Очень крутая это тема с лоскутным шитьем:)
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podmoskva
2017-01-08 07:22 am (UTC)
Надо ехать в августе на фестиваль)
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63r
2017-01-07 01:43 pm (UTC)
на сколько знаю, изделия из лоскута, дорого стоит :)
супруге покупал сумочку небоьшую, отдал прилично.
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podmoskva
2017-01-08 08:22 am (UTC)
Дорого, не одна тысяча.
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zavodfoto
2017-01-07 01:54 pm (UTC)
Ух ты, как здорово)
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podmoskva
2017-01-08 08:22 am (UTC)
Очень впечатлило.
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dimagrib
2017-01-07 02:03 pm (UTC)
красота

С Рождеством! Всех благ!
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vgannaa
2017-01-07 02:50 pm (UTC)
Обожаю лоскутное шитьё, такое оно уютное и теплое:-)
Коты здесь во всех видах хороши:-)
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podmoskva
2017-01-08 08:28 am (UTC)
Коты потрясные)
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seregalab
2017-01-07 03:17 pm (UTC)
38 лет назад у меня было лоскутное одеяло.
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podmoskva
2017-01-08 08:29 am (UTC)
А у меня только нечто с уроков трудов)
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za_y_ac
2017-01-07 03:37 pm (UTC)
С Рождеством! Это очень хорошая работа
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podmoskva
2017-01-08 08:29 am (UTC)
Спасибо! Всех благ!
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demkristo
2017-01-07 06:18 pm (UTC)
Симпатчн, но старомодно)
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podmoskva
2017-01-08 07:22 am (UTC)
Мелкий сказал "бабушкина радость", но ведь красиво!
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romti
2017-01-07 07:00 pm (UTC)
Какие шикарные работы!
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podmoskva
2017-01-08 08:30 am (UTC)
У меня глаза разбежались)
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api_boliviano
2017-01-07 07:09 pm (UTC)
а у меня подруга увлеклась, и теперь весь мой игстаграм в ее лоскутках )
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podmoskva
2017-01-08 07:23 am (UTC)
Ничего себе, у меня ни терпения, ни усидчивости под это нет)
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