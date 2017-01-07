2. Выставка-продажа "Лоскутное шитье" работает на территории Спасо-Евфимиева монастыря и почему-то незаслуженно остается без внимания большинства туристов, а зря.
3. Можно посмотреть, пофотографировать и понравившееся купить. Одеяла, покрывала, прихватки и полотенца, одежда и маленькие сувенирчики, сумки и кошельки, куклы и игрушки, обереги... Чего тут только нет!
4. Ситцевые зверята украсят любой диван и станут любимыми питомцами.
5. Каких тут только нет! Мои глаза с восторгом разбежались и собрать я их не могла еще долго.
6. Кот-глазастик улегся на летнем покрывале.
7. Васька грустный и почему-то очень печальный. Рядом уселись нарядные совы.
8. Помню, делали мы на чайники такие грелки.
9. Какая красота и сколько души вложено в каждое изделие. Потрясающе!
10. Творчество настолько увлекательное, что захватило массу людей и в городе ежегодно проводятся фестивали лоскутного шитья, на которые съезжаются рукодельницы и мастера со всего мира.
11. Очередной Международный Фестиваль лоскутного шитья в Суздале пройдет с 10 по 16 августа 2017 года.
12. Кстати, если вдруг вам очень хочется посмотреть на лоскутное счастье вживую, то вовсе не обязательно ехать в Суздаль, хотя и стоит посмотреть этот волшебный городок хотя бы раз.
13. В Москве в ГУМе сейчас работает выставка лучших работ фестиваля и продлится она до конца января 2017 года.
14. Я бы с удовольствием съездила в Суздаль летом, может и получится фестиваль посетить.
С Рождеством!
спасибо за красоту!
С Рождеством!
Работы очень понравились. Сколько ж усидчивости!
супруге покупал сумочку небоьшую, отдал прилично.
С Рождеством! Всех благ!
Коты здесь во всех видах хороши:-)