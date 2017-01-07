Суздаль потрясающе красив и великолепен, но сейчас не о городе и его величественной архитектуре расскажу, а о лоскутном шитье. Я, конечно, помню уроки труда и вышивание-пришивание разных кусочков ткани на основу, но такой красоты ранее не видала. Давайте посмотрим на лоскутное суздальское шитье и вместе поудивляемся.2. Выставка-продажа "Лоскутное шитье" работает на территории Спасо-Евфимиева монастыря и почему-то незаслуженно остается без внимания большинства туристов, а зря.3. Можно посмотреть, пофотографировать и понравившееся купить. Одеяла, покрывала, прихватки и полотенца, одежда и маленькие сувенирчики, сумки и кошельки, куклы и игрушки, обереги... Чего тут только нет!4. Ситцевые зверята украсят любой диван и станут любимыми питомцами.5. Каких тут только нет! Мои глаза с восторгом разбежались и собрать я их не могла еще долго.6. Кот-глазастик улегся на летнем покрывале.7. Васька грустный и почему-то очень печальный. Рядом уселись нарядные совы.8. Помню, делали мы на чайники такие грелки.9. Какая красота и сколько души вложено в каждое изделие. Потрясающе!10. Творчество настолько увлекательное, что захватило массу людей и в городе ежегодно проводятся фестивали лоскутного шитья, на которые съезжаются рукодельницы и мастера со всего мира.11. Очередной Международный Фестиваль лоскутного шитья в Суздале пройдет с 10 по 16 августа 2017 года.12. Кстати, если вдруг вам очень хочется посмотреть на лоскутное счастье вживую, то вовсе не обязательно ехать в Суздаль, хотя и стоит посмотреть этот волшебный городок хотя бы раз.13. В Москве в ГУМе сейчас работает выставка лучших работ фестиваля и продлится она до конца января 2017 года.14. Я бы с удовольствием съездила в Суздаль летом, может и получится фестиваль посетить.